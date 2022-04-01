Son Dakika | Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Son Dakika | Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Son Dakika | Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberi: Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Suat Y'nin kullandığı 39 DR 470 plakalı hafif ticari araç, Abdulsamet H. idaresindeki 06 AU 7523 plakalı otomobil ile 8 Kasım Mahallesi Naci Arı Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 06 AU 7523 plakalı otomobil, bu sırada kavşakta bekleyen Didem E'nin yönetimindeki 39 TA 061 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan sürücü Abdulsamet H, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Kırklareli, Otomobil, Tragger, Güncel, Haberler

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