Son dakika! KIRKLARELİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 6 ÖLÜ, 25 YARALI Son dakika haber: KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Lüleburgaz ilçesi çıkışında meydana geldi. Kırklareli-İstanbul seferini yapan 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkınca şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler Son Dakika

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