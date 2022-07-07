Son dakika: Kırıkkale'de tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika: Kırıkkale'de tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika: Kırıkkale'de tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Kırıkkale'de tefecilik ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de tefecilik ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik suçuna yönelik yürüttükleri çalışma ve müşteki beyanları kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda tefecilik ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri iddiasıyla N.Ö, S.Ö, M.Ö. ve U.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Güncel Haberler Son Dakika

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