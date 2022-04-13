Son dakika! Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler

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Son dakika! Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Burak Can - Güncel
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Son dakika! Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre KIRIKKALE'de Serkan M., kavga ettiği Tarık M.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

KIRIKKALE'de Serkan M., kavga ettiği Tarık M.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Yuva Mahallesi 2484'üncü Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen Serkan M. ile Tarık M. arasında enüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönütü. Kavga sırasında Serkan M., üzerindeki tabancayı çekip Tarık M.'yi bacağından vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarık M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Serkan M. ise kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.


Son dakika! Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika! Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika! Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika! Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

kavga, Güncel, Haberler

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