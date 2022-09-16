Son Dakika | Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 11 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke muhafızları arasında silahlı çatışmanın yeniden başladığı ve çatışmada 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke muhafızları arasında silahlı çatışmanın yeniden başladığı ve çatışmada 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışmanın sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Tacik tarafının Kırgızistan'ın sınır köyleri Kulundu, Maksat ve Janı-Jer yerleşim birimlerini ateş altına aldığı ifade edildi. AA muhabirinin, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin sınırdaki durumu görüştü. İki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesinde, sınırda ortaya çıkan sorunların münhasıran siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gereğine bir kez daha dikkatin çekildiği vurgulandı. Tacik tarafa nota verildi Öte yandan, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı ve yıkıcı eylemlerine ilişkin Tacik tarafına protesto notası verdi. Bu arada, çatışmanın sürdüğü Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaralanan 11 kişi bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyadaki görüntülerde ise çok sayıda kişinin araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı dikkati çekti. Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları arasında önceki gün yaşanan çatışmada Kırgız tarafında biri asker 2 kişi yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur Togo Cumhuriyeti Kırgızistan Tacikistan Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 11 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.