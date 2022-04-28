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Son dakika... Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov, hastaneye kaldırıldı

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Son dakika... Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov, hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un göğüs ağrısı ve düşük tansiyon şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un göğüs ağrısı ve düşük tansiyon şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Caparov'un sabah saatlerinde rahatsızlandığı belirtildi.

Bişkek'teki hastanede yapılan tetkikler sonucunda Caparov'un kalp damarında daralma tespit edildiği aktarılan açıklamada, sağlık durumu istikrarlı olmasına rağmen Caparov'un hastaneye yatışının kararlaştırıldığı kaydedildi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Kırgızistan, Kabine, Güncel, Haberler

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