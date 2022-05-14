Son dakika... Kilit Operasyonunda 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika... Kilit Operasyonunda 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika... Kilit Operasyonunda 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonunda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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