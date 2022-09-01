Son Dakika | Kılıçdaroğlu: "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit Olan Askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve... Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” mesajını yayınladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını yayınladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin (El Yapımı Patlayıcı) patlamasıyla yaralanması sonucu hayatını kaybeden Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı: "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" Kaynak: ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Kılıçdaroğlu: 'Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit Olan Askerimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve... - Haberler

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