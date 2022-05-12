Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan partisinin milletvekillerine çağrı: Derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki davalarla ilgili kararını açıkladı.

4 YIL 11 AYLIK CEZA ONANDI

Yargıtay'ın kararına göre Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamının ise 4 yıl 11 ay olduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU, VEKİLLERİ İSTANBUL'A ÇAĞIRDI

Bu kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir çağrı geldi. CHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." ifadeleri yer aldı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN İLK YORUM

Kaftancıoğlu ise kararın onanmasının ardından Twitter hesabından bir video paylaştı. Paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı: "Memleketime bahar gelmiş:) Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…"

BAŞARIR'DAN DESTEK PAYLAŞIMI

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medyadan bir destek paylaşımı yaparak "Türkiye'de yargı tüm kurumlarıyla iflas etmiştir! Bizler seni bu adaletsiz düzene teslim etmeyeceğiz!" yazdı.