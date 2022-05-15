Son dakika... Kestiği ağacın altında kalıp, öldü - Haberler

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Son dakika... Kestiği ağacın altında kalıp, öldü

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Son dakika... Kestiği ağacın altında kalıp, öldü

Son dakika gündem haberi: BURSA'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Mehmet Kazak (52) hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Mehmet Kazak (52) hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Çayyaka Mahallesi Boğazova bölgesinde meydana geldi. Mahallede oturan Mehmet Kazak, Orman İşletme Müdürlüğü'nün köylülere hibe ettiği alanda motorlu testere ile kestiği ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ağacın altından çıkarılan Mehmet Kazak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Kazak'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

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