Son dakika... Kestiği ağacın altında kalıp, öldü - Haberler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Mehmet Kazak (52) hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Çayyaka Mahallesi Boğazova bölgesinde meydana geldi. Mahallede oturan Mehmet Kazak, Orman İşletme Müdürlüğü'nün köylülere hibe ettiği alanda motorlu testere ile kestiği ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mehmet Kazak'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.