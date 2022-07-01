KEŞAN'DA, İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Haberler

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KEŞAN'DA, İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde, eğlence mekanından çalışan personelin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye tarafından söndürüldü.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde, eğlence mekanından çalışan personelin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yalı Caddesi üzerindeki eğlence mekanının yanında bulunan konteynerlerde meydana geldi. Eğlence mekanında çalışan personelin kaldığı ve depo olarak kullanılan konteynerden birinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 konteynere de sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi su tankerleri ve çevredekiler yaptı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. ;

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