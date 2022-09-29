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Son Dakika | Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 7 terörist yakalandı

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Son Dakika | Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 7 terörist yakalandı

Son dakika gündem haberi... Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 7 teröristin yakalandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 7 teröristin yakalandığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük kent merkezindeki bazı adresler ile kentin güneyindeki kırsal bölgelere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçleri, Kerkük kent merkezindeki Panca Ali semti ile kentin güney kırsalında 7 DEAŞ mensubunu gözaltına aldı.

Açıklamada, bu kişilerin, arananlar listesinde isimleri bulunan DEAŞ mensupları olduğu ve verdikleri ilk ifadelerinde "güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katıldıklarını itiraf ettikleri" kaydedildi.

Söz konusu kişilerin, haklarında yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

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