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Son dakika: Kenya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Son dakika: Kenya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kenya'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya basınındaki habere göre, silahlı kişiler gece saatlerinde Isiolo bölgesindeki sivillere saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Saldırganların, köylülerin develerini çalmak isteyen kişiler olduğu öne sürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Saldırı, Kenya, Güncel, Haberler

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