Son dakika! Kemalpaşa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA - Kürşat Gürbüz - Güncel
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Son dakika habere göre Olayın gerçekleştiği yer Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Jandarma ekipleri İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İZMİR (AA) - Olayın gerçekleştiği yer
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
Jandarma ekipleri İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
AA / Kürşat Gürbüz - Güncel