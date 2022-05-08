Son dakika! Kemalpaşa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika! Kemalpaşa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Kürşat Gürbüz - Güncel
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Son dakika habere göre Olayın gerçekleştiği yer Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Jandarma ekipleri İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - Olayın gerçekleştiği yer

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Jandarma ekipleri İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

Jandarma, İzmir, Güncel, Haberler

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