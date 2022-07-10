Son Dakika | Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi Son dakika haberi: Adana'da trafik kazasında yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adana'da trafik kazasında yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. A.K. idaresindeki 01 AKR 263 plakalı kamyonet, 8 Temmuz'da merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde Oğuz Kaan Orhan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Orhan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazede Orhan'ın tabutunun üzerine Adana Demirspor forması konuldu. Çocuğun dedesi Veli Güzel (71), gazetecilere, sürücünün serbest bırakıldığını belirterek, çok üzgün olduklarını söyledi. Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kazayı duyurarak, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verdi. AA / Yusuf Koyun - Güncel Adana Demirspor Futbol Adana Güncel Haberler Son Dakika

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