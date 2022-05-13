Son Dakika | Kazada yaralanan 14 yaşındaki sürücü: Üvey babam beni öldürür

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarparken, kazada yaralanan 14 yaşındaki sürücü A.E.U., "Üvey babam beni öldürür" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. A.E.U., iddiaya göre, üvey babasına ait otomobille gezintiye çıktı. A.E.U. yönetimindeki 61 AU 046 plakalı otomobil virajda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sitenin bahçe duvara çarptı. A.E.U. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.