Son dakika: Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (2) - Haberler

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Son dakika: Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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Son dakika: Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (2)

Son dakika gündem haberi: AZRA BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SÜRÜCÜ TUTUKLANDIDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçip, otomobille çarpıştığı kazada Ömer Faruk Bakan'ın (46) bebek arabasındaki kızı Amine Azra Bakan'ın (1) ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan alkollü minibüs sürücüsü Ender Başkafa (47),...

AZRA BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçip, otomobille çarpıştığı kazada Ömer Faruk Bakan'ın (46) bebek arabasındaki kızı Amine Azra Bakan'ın (1) ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan alkollü minibüs sürücüsü Ender Başkafa (47), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

8 AYLIK BEBEĞİ SEZARYEN İLE ALINACAK

Kazada bacağı ve kalçasında kırıklar oluşan 8 aylık hamile Kumral Özkaya'nın (34) tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olması gerektiği için bebeğinin sezaryen ile alınacağı öğrenildi. Öte yandan hastanelerde tedavisi süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Merkezefendi Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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