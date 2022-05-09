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Son dakika! Kazada ölen genç müzisyen toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Murat Sözeri - Güncel
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Son dakika! Kazada ölen genç müzisyen toprağa verildi

Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'in Mut ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren bir müzik grubunun solisti İzzet Öz'ün (19) cenazesi toprağa verildi.

MERSİN'in Mut ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren bir müzik grubunun solisti İzzet Öz'ün (19) cenazesi toprağa verildi.

Atatürk Bulvarı'nda gece saatlerinde M.S. yönetimindeki 42 AJV 05 plakalı hafif ticari araç ile S.D. yönetimindeki 33 T 8011 plakalı taksi bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı. Kazada, ticari araçtaki İzzet Öz yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. İzzet Öz'ün cenazesi bugün Laal Paşa Camii'ne getirildi. Buradaki cenazeye Belediye Başkanı Volkan Şeker, Öz'ün ailesi ve yakınları ile arkadaşları katıldı. İlçedeki bir müzik grubunun solisti olan Öz, kılınan cenaze namazının ardından Eski Mut Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Güncel

Atatürk Bulvarı, İzzet Öz, Tragger, Müzik, Güncel, Haberler

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