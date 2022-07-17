Son dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı (2) Son dakika habere göre YARALI SAYISI 30Kayseri-Sivas kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralıların sayısının 30 olduğu belirtildi. YARALI SAYISI 30 Kayseri- Sivas kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralıların sayısının 30 olduğu belirtildi. Ahmet Torun idaresindeki 33 EKC 39 plakalı yolcu otobüsünün Karadeniz turundan döndüğü ve Mersin'e gittiği öğrenildi. Kazada otobüste bulunan Rıfkı Can, "Otobüs yan yattı. Şoförün uyumasından şüpheleniyorum. Karadeniz turundan gelip Mersin'e gidiyorduk" dedi. Demirören Haber Ajansı / Özer Kaya - Güncel Karadeniz Kayseri Mersin Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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