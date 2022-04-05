Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu yakalandı - Haberler

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Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu yakalandı

Son dakika haberleri: Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Y.S. ve oğlu N.C.S. yakalandı.

Operasyonda, 88,60 gram sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel, Haberler

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