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Son dakika... Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Son dakika... Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Kayseri'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Müslüm O. yönetimindeki 53 AAH 114 plakalı hafif ticari araç, Pınarbaşı-Gürün kara yolunun 40. kilometresinde yol keranıda devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fadime A. yaralandı.

Yaralılar, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Pınarbaşı, Kayseri, Müslüm, Güncel, Haberler

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