Son dakika... Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Son dakika haberine göre Kayseri'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kayseri'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Müslüm O. yönetimindeki 53 AAH 114 plakalı hafif ticari araç, Pınarbaşı-Gürün kara yolunun 40. kilometresinde yol keranıda devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fadime A. yaralandı.
Yaralılar, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel