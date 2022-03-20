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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de silahla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silahla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi Salkımsöğütler Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, tabanca ile F.G. (29) ateş etti.

Bacaklarından yaralanan F.G. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Murat Asil - Güncel

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