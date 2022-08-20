Son Dakika | Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı (2)
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Son dakika gündem haberi... YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKayseri İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde, ülkelerine geri gönderilmemek için sığınmacılar tarafından çıkartıldığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kayseri İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde, ülkelerine geri gönderilmemek için sığınmacılar tarafından çıkartıldığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Jandarma ekipleri, merkezde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel