Son Dakika | Kayseri'de pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı. Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde müstakil bir evde ikamet eden S.S. (47) alkol aldıktan sonra pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. S.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Kocasinan Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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