Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan iki kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesinde bir hafif ticari araçta bulunanlar, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında Melikgazi ilçesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarında kaza yapan aracın sürücüsü Y.Y. ile beraberindeki E.K. yakalandı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

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