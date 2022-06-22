Son dakika! Kayseri'de polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Son dakika haberleri: Kayseri'de polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Kayseri'de polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği organizesinde, Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediyeleri zabıta ekiplerinin katılımıyla 6 bölgede asayiş denetimi yapıldı.
Uygulamada, 191 kişi ile 121 araç sorgulandı, 19 motosiklet, 19 seyyar çekçek incelendi. Uygulamada, 20 bin 279 lira trafik cezası uygulandı.
Belediye ekipleri de usulsüz geri dönüşüm toplayan 8 kişiye 4 bin 648 lira para cezası yazdı, 13 çekçek ile toplanan malzemelere el konuldu.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel