Son dakika... Kayseri'de komşusunu tüfekle öldüren sanığa 26 yıl 2 ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de oynadığı topun otomobiline çarpmasına sinirlenip tartıştığı çocuğun babasını tüfekle öldüren sanık 26 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık F.K, maktul E.K'nin müşteki yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık F.K, kendisini savunduğunu öne sürerek, "Keşke kendimi savunmasaydım, ben ölseydim. Ben sadece kendimi ve ailemi korudum." diye konuştu.

Maktulün yakınları ise F.K'den şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.K'ye "kasten öldürme"den 25 yıl, "tehdit" suçundan ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kararın ardından maktulün ailesi, sanık ve yakınlarına tepki göstererek, "Adalet yerini buldu." dedi.

Olay

Melikgazi ilçesi Danişmend Gazi Mahallesi'nde 1 Eylül 2021'de, komşular F.K. (29) ile E.K. (41) arasında, E.K'nin oğlunun oynadığı topun F.K'nin aracına değmesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle ağır yaralanan E.K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polise teslim olan F.K. tutuklanmıştı.