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Son Dakika | Kayseri'de kaçak kripto para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son Dakika | Kayseri'de kaçak kripto para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberler: Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak kripto para operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak kripto para operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı kripto para cihazından üretim yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda, 5 anakart, 25 ekran kartı, 5 güç kaynağı, 4 USB bellek, 4 ram, cep telefonu ve 4 mining sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Kayseri, Kripto, Güncel, Haberler

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