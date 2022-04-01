Son dakika! KAYSERİ'DE İNŞAAT BEKÇİSİ ASANSÖR BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre KAYSERİ'de, inşaat bekçisi Hikmet Sungur (77), asansör boşluğunda ölü olarak bulundu.
KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, inşaat bekçisi Hikmet Sungur (77), asansör boşluğunda ölü olarak bulundu.
Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde 14 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler, bekçi Hikmet Sungur'u asansör boşluğunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, inşaat bekçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan inşaat çalışanları üzüntü yaşadı. Asansör boşluğundan düştüğü tahmin edilen Sungur, polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak için ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.