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Son dakika... Kayseri'de hırsızlık şüphelileri, jandarma tarafından suçüstü yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son dakika... Kayseri'de hırsızlık şüphelileri, jandarma tarafından suçüstü yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de faili meçhul 5 hırsızlık olayının şüphelisi oldukları iddiasıyla jandarma tarafından suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de faili meçhul 5 hırsızlık olayının şüphelisi oldukları iddiasıyla jandarma tarafından suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi, Kocasinan, Bünyan ve Yeşilhisar ilçelerinde meydana gelen 5 farklı hırsızlık ve mala zarar verme olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda jandarmanın yaptığı incelemelerde kimlikleri tespit edilen şüpheliler Y.A, Ö.A, O.Y, B.B. ve I.Y. Yeşilhisar ilçesinde trafodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilhisar, Jandarma, Kayseri, Güncel, Haberler

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