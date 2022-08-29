Son Dakika | Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de hırsızlık olaylarına karışan biri firari hükümlü 5 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de hırsızlık olaylarına karışan biri firari hükümlü 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ikametten ve açıktan hırsızlık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin 3 ayrı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken firari hükümlü, cezaevine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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