Son Dakika | Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son Dakika | Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Son Dakika | Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince otomobil ve açıktan hırsızlık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler A.S. (40) ve A.Ö. (40) yakalandı.

Şüphelilerden A.S'nin açıktan 21 bin lira, A.Ö'nün ise araçtan 1000 lira değerinde eşya çaldığı öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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