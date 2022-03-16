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Son Dakika | Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Son Dakika | Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kablo çaldıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kablo çaldıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Türk Telekom'a ait iletim hattından kablo çaldıkları tespit edilen Ş.E. ile F.Ö'yü yakaladı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 6 bin 500 lira değerindeki 250 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Murat Asil - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Polis, Güncel, Haberler

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