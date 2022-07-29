Son Dakika | Kayseri'de evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı - Haberler

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Son Dakika | Kayseri'de evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı

Son Dakika | Kayseri'de evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı

Son dakika habere göre Kayseri'de bir evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Kayseri'de bir evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Köşk Mahallesi'ndeki bir ikametten 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin G.D.Ç. (36) ve A.D. (36) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıları ikametlerine düzenlenen operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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