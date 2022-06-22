Son Dakika | Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
AA - Ramazan Kaya - Güncel
Son dakika haberlerine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheliyi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Ramazan Kaya - Güncel