Son Dakika | Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Son dakika haberlerine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheliyi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Ramazan Kaya - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.