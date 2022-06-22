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Son Dakika | Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
Son Dakika | Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheliyi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

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