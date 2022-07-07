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Son Dakika | Kayseri'de bir evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Son Dakika | Kayseri'de bir evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin banyosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin banyosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Hürriyet Mahallesi Kadife Sokak'ta iki katlı evin banyosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Hürriyet İtfaiye Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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