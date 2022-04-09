Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi - Haberler

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Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi.

Ziyagökalp Mahallesi Meral Sokağı'nda bulunan bir binanın zemin katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı sokakta, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıktığı sırada binada bulunan ve dumandan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi

Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi

Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi

Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi

Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

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