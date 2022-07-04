Son dakika... Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem haberi: Kayseri'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı. Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi'nde 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanın bina içine dağılmasıyla fark edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın çıkan dairede dumandan etkilenen ev sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle ev zarar gördü. AA / Ergün Haktanıyan - Güncel Kocasinan Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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