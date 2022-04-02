Son dakika! Kayseri'de bir bağ evinde aynı gün iki kez yangın çıktı
AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Son dakika haberi: Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde aynı gün iki kez yangın çıkan bağ evi zarar gördü.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde aynı gün iki kez yangın çıkan bağ evi zarar gördü.
Esentepe Mahallesi Dilek Sokak'ta bir bağ evinde, ev sahiplerinin ayrılmasının ardından gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aynı evden öğle saatlerinde de duman yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Ekiplerin söndürdüğü yangında bağ evi zarar gördü.
Polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.
AA / Ergün Haktanıyan - Güncel