Son dakika! Kayseri'de bir bağ evinde aynı gün iki kez yangın çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Kayseri'de bir bağ evinde aynı gün iki kez yangın çıktı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Kayseri'de bir bağ evinde aynı gün iki kez yangın çıktı

Son dakika haberi: Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde aynı gün iki kez yangın çıkan bağ evi zarar gördü.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde aynı gün iki kez yangın çıkan bağ evi zarar gördü.

Esentepe Mahallesi Dilek Sokak'ta bir bağ evinde, ev sahiplerinin ayrılmasının ardından gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aynı evden öğle saatlerinde de duman yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında bağ evi zarar gördü.

Polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Esentepe, Kayseri, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title