KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN - Haberler

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KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYSERİ'de, Kocasinan Belediyesi'nin sistem odasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

KAYSERİ'de, Kocasinan Belediyesi'nin sistem odasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

İlçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi'nde, saat 11.30 sıralarında, Kocasinan Belediyesi'nin 1'inci katındaki sistem odasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, odayı kaplarken, çalışanların ihbarı üzerine belediye binasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın, söndürüldü. Hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN

KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN

KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN

KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN

KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN

KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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