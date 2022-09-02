Son Dakika | Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Son dakika haberler: Kayseri'de 4 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
Kayseri'de 4 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan 4 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen zanlılar, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İkamet, iş yeri, kurum ve otodan hırsızlık suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel