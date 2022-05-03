Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Karaman'dan bayram ziyaretleri

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri, gaziler, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

İlçedeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret eden Karaman, görüştüğü ailelerin bayramını kutladı.

Karaman, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade ederek, "Biliyoruz ki sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Devletimiz adına sizleri ziyaret etmek görevimiz. Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızda. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz." dedi.

Daha sonra Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden Karaman, salgın sürecinde fedakar çalışmaları ile takdir gören sağlık personeli ile bayramlaştı.

Ardından Pirinçlik Karakol Komutanlığı ile Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Polis Alişan Polis Karakoluna geçen Kaymakam Karaman, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.