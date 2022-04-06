Seher öğretmeni kurtaran itfaiye ekibinin amiri: Yaşaması mucize (2)

EMNİYET KEMERİ KURTARMIŞ

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, kara yolunun 30 metre aşağısındaki ormana uçan otomobilinde, kazadan 30 saat sonra yaralı bulunan öğretmen Seher Güllüce'nin (49), emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amiri Komiser Yardımcısı Mümin Öksüz ve ekipteki polis memurları Kaan Yılmaz ile İbrahim Çil, 30 saat sonra Seher öğretmeni buldukları anı, kaza yerinde ayrıntılarıyla anlattı.