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Son dakika haberleri... KAVGAYA MÜDAHALE EDEN MAHALLE BEKÇİSİNİN YARALANMASINDA 14 GÖZALTI

Son dakika gündem haberine göre TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki ailenin kavgasına müdahale sırasında çarşı ve mahalle bekçisi O.T.'nin silahla yaralanmasıyla ilgili aralarında kadınların da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

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TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki ailenin kavgasına müdahale sırasında çarşı ve mahalle bekçisi O.T.'nin silahla yaralanmasıyla ilgili aralarında kadınların da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde geçen hafta cumartesi gecesi husumetli iki aile arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve mahalle bekçileri sevk edildi. Kavga sırasında mahalle bekçisi O.T. tabancayla yaralandı. O.T. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yeri incelemesinde çok sayıda boş kovan bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Tedavisi süren O.T.?nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gündoğdu kavga Güncel Haberler Son Dakika

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