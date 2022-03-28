Son dakika... Kavak ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika... Kavak ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Mustafa Günay - Güncel
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Son dakika... Kavak ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Kavak ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kavak ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmetpaşa Mahallesi'nde birinci katı iş yeri olarak kullanılan binanın boş olan ikinci katında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Kavak itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

AA / Mustafa Günay - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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