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Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

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Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Operasyon kapsamında 3 zanlının üzeri, ikametleri, iş yeri ve otomobillerinde arama yapıldı. Aramada 395 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler Son Dakika

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