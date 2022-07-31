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Son dakika haber... KASTAMONU - Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Köklü köyünde din görevlisi E.N. ile M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.N. ve M.G. tabancayla birbirlerine ateş etti.

E.N, M.G. ve olay yerine gelen M.G'nin babası C.G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.N. ve M.G'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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