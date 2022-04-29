Son Dakika | Kastamonu'da kıyıda ölü yunus bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kastamonu'da kıyıda ölü yunus bulundu

AA - Kadir Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Kastamonu'da kıyıda ölü yunus bulundu

Bir son dakika haberine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların kıyıda ölü yunus görmesi üzerine yetkililere haber verildi.

İnebolu Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yunus, belediye ekiplerince alınarak gömüldü.

AA / Kadir Yıldırım - Güncel

Kastamonu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title