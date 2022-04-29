Son Dakika | Kastamonu'da kıyıda ölü yunus bulundu
AA - Kadir Yıldırım - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların kıyıda ölü yunus görmesi üzerine yetkililere haber verildi.
İnebolu Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yunus, belediye ekiplerince alınarak gömüldü.
AA / Kadir Yıldırım - Güncel