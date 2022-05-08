Son Dakika | Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

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Son Dakika | Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Son Dakika | Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber: Kastamonu'da, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ayhan Derici (41) idaresindeki 37 AV 364 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Özbereket kavşağı yakınında, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin, ön kısmı yaklaşık 10 metre ileriye savruldu.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, Güncel, Haberler

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