Son dakika: Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika: Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Son dakika: Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: Kastamonu'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Akdoğan köyünde N.K. ile komşuları M.K. ve S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu N.K, M.K. ve S.K, yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, Güncel, Haberler

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