Son dakika: Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Akdoğan köyünde N.K. ile komşuları M.K. ve S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu N.K, M.K. ve S.K, yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.